Tegola per Daniela Santanché | confermata la gup che ha gestito l’udienza finora In aula il 20 maggio

Brutta notizia per: Fabio Roja, presidente del Tribunale di Milano, ha deciso che la gup Tiziana Gueli rimanga impegnata nel processo alla ministra, accusata di truffa aggravata ai danni dell’Inps. Sarà dunque lei a gestiredel 20e per tutte le successive. La giudice da aprile passerà dall’ufficio gip alla nona sezione penale. Nel provvedimento Roia fa presente che occorre «garantire il principio del mantenimento dell’organo giudicante» con la «necessità di conservazione della conoscenza degli atti in un procedimento che prevede, fra l’altro, secondo l’imputazione, fatti a rischio prescrizione». La giudice era già stata prorogata nel suo incarico all’ufficio gip da fine febbraio fino al 31 marzo. Per Roia va garantito, fino alla conclusione con decisione delpreliminare, «il principio del mantenimento» del giudice che conosce gli atti, visto anche, scrive il presidente, il «rischio di prescrizione».