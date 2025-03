Formiche.net - Tecnologia spaziale per la difesa sottomarina. La rivoluzione della navigazione inerziale

La dimensione subacquea del dominio marittimo assume oggi una rilevanza strategica sempre più decisiva, ponendosi al centro di nuove dinamiche geopolitiche globali. Le infrastrutture critiche poste sui fondali marini – gasdotti, oleodotti e reti di telecomunicazioni – rappresentano infatti un elemento essenziale per l’economia e la sicurezza nazionale e internazionale. La protezione di queste infrastrutture e la capacità di intervenire efficacemente nel mondo subacqueo costituiscono pertanto una priorità strategica per gli Stati e per le organizzazioni internazionali.La guerra in Ucraina ha ulteriormente sottolineato la vulnerabilità di queste infrastrutture essenziali, spingendo governi e aziende verso maggiori investimenti in tecnologie avanzate per garantire la sicurezza e il controllo delle risorse poste sul fondale marino.