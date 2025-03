It.insideover.com - Tecnologia francese nei droni iraniani: così le sanzioni Ue a Teheran fanno flop

C’è un filo sottile, quasi invisibile, che lega la Bretagna all’Iran, un filo fatto di ingranaggi, viti e componenti aeronautici. E quel filo, oggi, è finito sotto la lente dei servizi segreti delle dogane francesi. Almo Aero, un’azienda subappaltatrice con sede in quella terra di scogliere e mare mosso, è al centro di un’indagine che scuote non solo il settore aeronautico ma anche il fragile equilibrio delle relazioni internazionali. L’accusa? Aver esportato componenti verso l’Iran, pezzi che, secondo le autorità, sarebbero stati usati per costruire, violandole rigide normative dell’Unione Europea.Non è una storia da film di spionaggio, ma potrebbe diventarlo. Almo Aero non è un colosso come Airbus o Dassault, ma una realtà più discreta, un tassello di quel mosaico industriale che tiene in piedi la filiera aeronautica