Bergamonews.it - Tecnologia applicata alla salute, a Catania si fa il punto sull’avanzamento dei progetti Anthem

L’Università diospita il secondo meeting scientifico sullo stato di avanzamento dei– Advanced Technologies for Human-centEred Medicine, tra le principali iniziative di ricerca italiane ed europee legate al PNRR.L’appuntamento è in programma giovedì 3 (dalle 14.30) e venerdì 4 aprile 2025 al Grand Hotel Baia Verde in Via Angelo Musco 8 ad Aci Castello ().Obiettivo della giornata è presentare lo stato di avanzamento dei 28pilota attivati da Fondazione, raggruppati nei 4 Spoke (macroaree di ricerca) in cui si articola il progetto.è una delle più significative iniziative di ricerca italiane ed europee, finanziate con 123 milioni di euro dal Ministero della Ricerca nell’ambito del PNC – Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR.