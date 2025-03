Quotidiano.net - Teatro da non perdere. Con ’Autoritratto’. Enia parla di mafia

Leggi su Quotidiano.net

Un ‘Lungo viaggio verso la notte’ quello in cui ci accompagneranno, fino al 30 marzo, Gabriele Lavia e Federica Di Martino protagonisti alStrehler di Milano del capolavoro di Eugene O’Neill. Ambientato nel 1912, il dramma, potente e struggente, racconta una giornata della famiglia Tyrone, tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi. AlGrassi fino al 17 aprile Davidesarà protagonista in scena con il suo ‘Autoritratto’, un’orazione civile dedicata alla comunità di Palermo costretta a convivere con la. "Affrontare per davvero Cosa Nostra - racconta Davide- significa iniziare un processo di autoanalisi. Non volere quindi capire in assoluto lain sé, quanto cercare di comprendere lain me". Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto, "gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito nella mia Palermo",esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata.