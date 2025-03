Teatek al via la formazione per gli operai ex Whirlpool assunti da Italian Green Factory 

Leggi su Ildenaro.it

Al via il percorso dion the job dei lavoratori exnella sede diad Acerra. Dopo anni di battaglie per mantenere il posto di lavoro, la svolta decisiva è arrivata conche ha assunto gli exdell’azienda di elettrodomestici per comporre la squadra diFactory, la fabbricasta nascendo in Via Argine a Napoli. Un nuovo inizio all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di rimettersi in gioco, a partire dalla: 120 ore tra attività in officina e attività in ufficio, affiancati dai colleghiin modo da garantire ad ognio l’acquisizione di un ampio ventaglio di competenze utili ad ottenere successo professionale e aziendale. L’obiettivo di “Connect” è quello di accompagnare i lavoratori in un percorso che li renderà operativi in modo efficace e graduale nella fabbrica che nascerà a Napoli in via Argine.