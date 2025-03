Ilgiorno.it - Team BePink, nel mirino c’è la Gand-Wevelgem

Ilmanager Walter Zini ha presentato la sua squadra femminile, con la quale si appresta ad affrontare la quattordicesima stagione nella categoria donne elite. Il Teatro Girolamo Magnagi di Fidenza ha fatto infatti da cornice alla cerimonia di presentazione dellaImatra Bongioanni che sul palco parmense ha visto sfilare tutte le atlete che stanno affrontando l’annata agonistica 2025. La formazione è composta da quindici ragazze che già hanno avuto modo di pedalare nelle prime gare in Spagna, Italia e in Thailandia dove ilha raccolto importanti successi con la giapponese Maho Kakita ai Campionati Asiatici. "È stata una bella cerimonia, la prima in un teatro davanti a tanto pubblico che ha gradito il nostro impegno - ha detto Zini -. Adesso che la festa è finita, torniamo a concentrarci sulle corse e sugli obiettivi che ci siamo prefissati.