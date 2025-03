Oasport.it - Taylor Fritz e l’arma per battere Berrettini: “Uso una posizione differente in risposta con lui”

Leggi su Oasport.it

Una partita durissima, tre set in quasi tre ore di battaglia: alla fine nella notte italiana nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami a trionfare è stato, superando un pur eccellente Matteo.Al termine dell’incontro lo statunitense ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi sento soddisfatto dopo una partita così intensa, anche se mi ero creato molte opportunità per chiuderla prima. Ho reso le cose estremamente difficili per me stesso, ma devo riconoscere cheha alzato notevolmente il suo livello nel terzo set, costringendomi a lavorare duramente e ad elevare anche il mio tennis. Dopo non essere riuscito a convertire quei match point, credo di aver dimostrato uno dei miei maggiori punti di forza: la capacità di resettare mentalmente e ripartire come se nulla fosse accaduto”.