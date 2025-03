Ilgiorno.it - Tavolo sulla sicurezza e la legalità nell’Abbiatense: sotto la lente di sindaci e polizie locali l’allarme baby gang e i vandalismi

Abbiategrasso (Milano), 28 marzo 2025 – L’abbandono dei rifiuti e il fenomeno dellesono stati i temi trattati nel corso della seconda riunione deldedicato allaa cui hanno partecipato i comandanti dellee gli amministratori dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Cisliano, Gaggiano e Vermezzo con Zelo. In merito alle questioni ambientali, e in particolare sul fenomeno dell’abbandono nelle zone limitrofe ai centri abitati di rifiuti, anche non domestici, su proposta del sindaco gaggianese Baj, si cercherà di intensificare i controlli relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, mettendo l’accento sul fatto che senza le opportune certificazioni diventa complicato per i cittadini ottenere le detrazioni previste. Altro argomento analizzato dalè stato quello legato alleprotagoniste, nei diversi centri, di atti di vandalismo reiterati che risultano avere un forte impattocittadinanza.