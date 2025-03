Inter-news.it - Taveri: «Inter, inciderà tanto un fattore. Le mie percentuali scudetto!»

Cosimo, ospite all’edizione odierna di Sport Mediaset, è tornato a parlare di lotta, e degli impegni che avranno, Napoli e Atalanta nel mese di aprile.IL COMMENTO – Mino, in diretta a Sport Mediaset, ha parlato delle lottae delle squadre coinvolte al rientro dalla sosta della nazionali. Il giornalista si è soffermato sul mese di aprile dell’, in cui i nerazzurri saranno alle prese anche con decisivi impegni nelle coppe: «Corsaa 2 o a 3? Aprile sarà decisivo. Sbilanciati gli impegni dell’rispetto a quelli di Napoli e Atalanta. I nerazzurri avranno 4 partite in più, tra Bayern Monaco in Champions League e Semifinale di Coppa Italia. Il calendario è un, ma l’è abituata a queste sfide. Dopo la sosta quest’anno la squadra di Inzaghi ha sempre reagito bene, questi 3 punti di vantaggio presi nell’ultima giornata sono molto importanti.