Lettera43.it - Tautumeitas, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per la Lettonia

Sei cantanti e musiciste in grado di fondere tradizione e contemporaneità, prendendo in prestito lerità del folklore e quelle del pop.le, girl band che rappresenterà laSong Contestdi Basilea. Amate in patria, dove hanno conquistato una serie di premi in varie manifestazioni, con l’ultimo dei loro quattro album hanno spopolato anche all’estero tanto da esibirsi al Festival britannico di Glastonbury e all’Eurosonic olandese. Sul palco svizzero, dove saliranno per quarte giovedì 15 maggio, porteranno Bur man laimi, un brano che invita a riscoprire la propria forza interiore., la band inper laLeal completo (LSM/Janis Spurdzins – EBU).Formatasi nel 2017, la band conta come detto sei musiciste e cantanti che, nell’esecuzione dei loro brani, si alternano alla voce e agli strumenti, tra cui violino, batteria, mandolino e clarinetto.