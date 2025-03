Juventusnews24.com - Tardelli sicuro: «Tudor sereno e determinato, sa cosa la Juve si aspetta da lui. Giuntoli? Mi faccio questa domanda su di lui»

di RedazionentusNews24: di seguito le sue dichiarazioni su La Stampa sulla nuovantus di, attesa domani dall’impegno casalingo contro il GenoaMarcoè intervenuto a La Stampa per parlare dellantus, attesa dalla sfida casalinga contro il Genoa. Le sue parole.– «La presentazione è fatta. Si parte con un Igordeciso a giocarsi la possibilità di restare allantus anche nella prossima stagione, puntando tutto su Vlahovic e Yildiz, due giocatori abbandonati da Thiago Motta. Mi è sembrato che durante la conferenza stampa,non abbia dato certezze sul tipo di modulo che adotterà, ma finalmente ha deciso che il capitano sarà Locatelli, inserendo così il primo tassello. Ha dichiarato che gli attori principali sono i calciatori, che hai bisogno di loro per diventare un grande allenatore e che Koopmeiners è un giocatore di qualità come tanti altri e sicuramente, trovandogli il posto giusto, potrà tornare ad essere quello di prima, altro tassello importante.