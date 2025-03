Noinotizie.it - Taranto: truffa ai danni di un 89enne, arrestato 42enne Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Nel pomeriggio di lunedì 24 marzo, idella Sezione Operativa della Compagnia dihannoin flagranza di reato undi Casoria (NA), con precedenti specifici, presunto responsabile di unaaidi undi.Tutto ha avuto inizio dall’intuito di due. Durante un servizio di pattuglia in borghese, in un uggioso pomeriggio cittadino, una pattuglia ha notato un’Opel Mokka grigia parcheggiata in doppia fila. Il conducente, che indossava un grande berretto scuro e teneva il capo abbassato, sembrava intenzionato a non farsi riconoscere o inquadrare da eventuali telecamere.Ihanno quindi deciso di effettuare un rapido controllo su targa e macchina la quale è risultata noleggiata nei giorni precedenti e segnalata più volte in transito sul territorio nazionale, sempre associata a soggetti provenienti dall’hinterland napoletano.