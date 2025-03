Iodonna.it - Tanti i titoli indimenticabili. Dalla saga "Harry Potter" a "Malefica" con Angelina Jolie

Nella storia del cinema sonossimi i film sulla magia che, ancora oggi, affascinano generazioni di spettatori. Per non parlare di alcuni personaggi che sono ormai parte dell’immaginario collettivo come Mary Poppins e la strega. Nel corso dei decenni, la magia ha attraverso diversi generi: dai film per ragazzi (ladi) alle rom-com come Vita da strega con Nicole Kidman fino al fantasy puro in stile Il mago di Oz. Ecco allora i film più belli sulla magia, i poteri e l’amore. Le scarpette rosse del Mago di Oz battute all’asta a una cifra da record X Leggi anche › “”, il cast della serie prende forma: Mark Rylance in forse per fare Albus Silente Film sulla magia, poteri e amore: i più belli da vedereFilm con magia, draghi e poteriLa(2001-2011)Basata sull’omonimo ciclo letterario di J.