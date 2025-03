.com - TANGO DE CARAMELO

La ricca drink list invernale del Flores, ci offre un twist sul Pornostar Martini. ll drink profumato e intenso, a base Vodka Ketel One infusa al popcorn, è servito in un calice che rievoca la sensuale dinamicità del ballo e gioca sull'abbinamento tra il sapore ricco e vellutato del frutto della passione bilanciato dalla piacevolezza del caramello salato esaltato dalle note frescehe e agrumate di un liquore allo zenzero.

FLORES COCTELES
Via Macedonio Melloni, 9