Lanotiziagiornale.it - Tajani insiste con l’Onu e Crosetto con i cannoni

Parlare molto per dire poco. È il sunto dell’informativa alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali, tenuta ieri dal ministro degli Esteri Antonioe da quello della Difesa, Guido: “Truppe solo sotto l’egida del”Il primo ha ribadito che l’Italia continua a sostenere il coinvolgimento delrispetto alle iniziative per un cessate del fuoco in Ucraina e che non è prevista alcuna partecipazione italiana a un’eventuale forza militare sul campo, se non sotto l’egida del.“Sosteniamo da tempo un ruolo profilato delle Nazioni Unite, nella cornice autorizzativa del Consiglio di Sicurezza”, ha detto, ricordando che “garanzie di sicurezza efficaci necessitano del più ampio consenso internazionale e non possono prescindere dagli Stati Uniti”.