Taglio pari o scalato? Il dilemma delle chiome

Quando si parla di tagli di capelli, esistono due grandi fazioni: chi ama la precisione geometrica dele chi invece gioca con i volumi e le leggerezzescalature (in realtà c’è una zona grigia molto ampia in mezzo, ma a grandi linee possiamo individuare queste due macro-categorie). Non è solo una questione di estetica, ma anche di personalità e praticità: ilgiusto può valorizzare la forma del viso, migliorare la gestione quotidiana della chioma e persino influenzare il modo in cui i capelli si comportano nel tempo. La domanda è:? Ecco tutto quello che c’è da sapere per unin linea con le tendenze capelli 2025, con pro e contro di entrambe le opzioni.