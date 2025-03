Iltempo.it - Svolta sulle richieste di cittadinanza: le novità della riforma dello “ius sanguinis”

Leggi su Iltempo.it

Il Consiglio dei Ministri ha adottato oggi il 'pacchetto' con le misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale. L'obiettivo, come si legge in una notaFarnesina, è «valorizzare il legame effettivo tra l'Italia e il cittadino all'estero». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce che «non verrà meno il principioiuse molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere laitaliana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di 'commercializzazione' dei passaporti italiani». «La- aggiunge il vicepremier - deve essere una cosa seria». Il decreto-legge approvato oggi prevede che gli italo-discendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.