Ilrestodelcarlino.it - Suv si schianta contro il guardrail, feriti padre e figlio

Un Suv siilall’uscita della superstrada e, dopo essersi ribaltato, resta in bilico:due imprenditori,. Quest’ultimo è stato portato all’ospedale regionale di Ancona con l’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze. L’incidente da brividi è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, sulla rampa di uscita della superstrada Val di Chienti, poco prima della rotatoria sulla statale Adriatica in via Martiri di Belfiore. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, un Suv condotto da un uomo di 75 anni, V.I., residente in provincia di Bari, è finito in bilico sul. Il conducente avrebbe perso illlo del mezzo, facendo tutto da solo.