Supply chain digitale e green Il futuro di Ala nei numeri

Sonopositivi quelli con cui l’azienda campana Ala, specializzata nella logistica integrata e nella distribuzione di componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, chiude il 2024. A dimostrarlo il bilancio consolidato presentato dal Consiglio di amministrazione che registra un incremento a doppia cifra su tutti i principali indicatori economici. Dietro ic’è una chiara strategia di crescita. Il presidente e fondatore di Ala, Fulvio Scannapieco, ha commentato: “Abbiamo raggiunto record storici sia in termini di volumi che di marginalità. La nostra espansione internazionale e la gestione ottimale dellaci permettono di consolidare il ruolo di leader in Italia e di affermarci tra i principali player globali.”Il valore della produzione tocca i 291 milioni di euro, segnando un +24,8% rispetto ai 233,1 milioni del 2023.