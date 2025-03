Messinatoday.it - Supernalotto, messinesi fortunati: centrati due 5 da oltre 37mila euro

La dea bendata torna a visitare la provincia di Messina e fa felici due giocatori e le rispettive famiglie. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews,a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, due “5” da 18.531,35l’uno presso il Tabacchi Cerniglia in via Rosario, 85.