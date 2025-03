Ilgiorno.it - Supereroi acrobatici all’Istituto Tumori di Milano: “Vogliamo che i bambini si sentano invincibili. Vedere i loro occhi illuminarsi è impagabile”

, 28 marzo 2025 –in campo per regalare un momento di divertimento e spensieratezza ai piccoli pazienti dell’Istituto Nazionale deidi, che – accompagnati dallefamiglie – stanno affrontando il complesso percorso delle cure. Intorno alle 10 di questa mattina dal tutto del centro milanese si sono calati Batman, Wonder Woman, Spiderman, Ironman, Hulk, Capitan Marvel e tanti amatissimi personaggi, che hanno portato un messaggio di forza e coraggio a chi sta affrontando una sfida difficile. Dopo la spettacolare discesa, isono entrati all’interno dei reparti per salutare i, condividere sorrisi e consegnaredue carrozzine pediatriche donate grazie al generoso contributo dell’azienda REair, company che opera nel campo della ricerca e produzione delle eco-tecnologie per la depurazione dell’aria esterna e interna agli edifici.