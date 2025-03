Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2025: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Leggi su Oasport.it

, venerdì 28 marzo, prima giornata del week end di Portimao (), seconda tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito portoghese i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre.Si torna a girare a distanza di più di un mese, ricordando il primo appuntamento della stagione a Phillip Island (Australia). Nella terra dei canguri Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) ha dettato legge, imponendosi in gara-1, gara-2 e nella Superpole Race. 62 punti conquistati dal pilota italiano, ben supportato dal team-mate, Alvaro Bautista. In evidenza Andrea Iannone (Ducati), secondo nella Superpole Race e terzo in gara-2.Costretto a inseguire il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu.