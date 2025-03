Suicidio assistito, Tribunale di Trieste dice no a Martina Oppelli malata di sclerosi multipla da vent'anni

Leggi su Fanpage.it

Ildiha respinto la richiesta didi, 42enne edida oltre 20 anni. Secondo i giudici la donna "non dipende da trattamenti di sostegno vitale" e quindi non avrebbe diritto ad accedere al fine vita. "Come faccio io, totalmente immobile, a mangiare, bere e assumere farmaci?", ha commentato la donna.