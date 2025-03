Lanotiziagiornale.it - Sui dazi ferma risposta dell’Ue: “Misure dal massimo impatto”

L’Ue risponderà. Con decisione. Nonostante le titubanze italiane, con un governo sempre pronto a schierarsi con Donald Trump invece che nel difendere gli interessi delle nostre industrie. L’annuncio dial 25% sulle auto importate negli Stati Uniti affossa i titoli del settore in Borsa, preoccupa le aziende e scatena la reazione europea. La Commissione Ue, con un suo portavoce, assicura che l’Unione è preparata: “Siamo pronti a tutelare i nostri interessi economici e, se necessario, forniremo una, proporzionata, solida, ben calibrata e tempestiva a qualsiasi misura sleale e controproducente”.Il dialogo resta, così come la volontà di rafforzare le relazioni con gli Usa, ma “leannunciate vanno nella direzione completamente sbagliata”. Bruxelles sta valutando la lista dei prodotti su cui applicare controe assicura che sarà “ben selezionata per provocare ilnei confronti degli Stati Uniti e ridurre al minimo l’sull’economia”.