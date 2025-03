Internews24.com - Sucic Inter, Borna Sosa presenta il nuovo acquisto dei nerazzurri: «Giocatore di qualità, vedremo se all’Inter riuscirà a fare ciò che ha fatto Brozovic»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, terzino del Torino, racconta chi è ildei: così sul centrocampista croatovistato da Sportske Novosti, il terzino del Torinohauna riflessione sul calcio croato e sui suoi talenti, soffermandosi su Petar, l’operato dal calciomercatoper il prossimo anno.SUI TALENTI DEL CALCIO CROATO – «Quando qualcuno pensa che la Croazia non produrrà nuovi talenti, che non ci saranno giocatori in grado di sostituire quelli che se ne vanno, noi ci presentiamo con giocatori di, eccezionali. Lo paragonerei in un certo senso a quello che succede nella pallamano: molti pensavano che fossimo scomparsi dalla scena, e invece eccoci qui, secondi al mondo. Lo stesso vale per il calcio: la Croazia produce sempre calciatori di».