Subito una sorpresa, Tudor spiazza per la sua prima Juve

Domani il debutto del nuovo allenatore dei bianconeri con possibili novità di formazione: le idee del tecnico croatoSi parte: la nuovantus targata Igorè pronto a togliersi i veli. Domani pomeriggio contro il Genoa si scopriranno le novità pensate dall’allenatore croato per dare la scossa alla formazione bianconera.unaper la sua(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico in conferenza stampa ha già fatto trasparire qualcosa, come la possibilità di rivedere Dusan Vlahovic al centro dell’attacco, al posto (o insieme) a Kolo Muani. Una scelta da interpretare anche in chiave societaria: il serbo è un capitale della società, mentre il francese è in prestito secco. Logico quindi provare a valorizzare l’attuale numero 9, anche in vista di una possibile cessione estiva (c’è la questione contrattuale che spinge verso l’addio).