Sub foggiano muore durante immersione

Un uomo di 59 anni originario di Foggia è morto nella mattinata del 28 marzo in prossimità di Lido Gandoli in Salento. La vittima - che si era immerso nelle acque marine di Leporano - avrebbe accusato un maloreun'che si è rivelata fatale. Non è più riemerso riemerso ed è.