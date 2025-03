Ilrestodelcarlino.it - Studi, passioni e carriera: chi è Margherita Gamberini, la nuova direttrice del Coro dell’Antoniano

Bologna, 28 marzo 2025 – Uno dei momenti più emozionanti della festa a Palazzo Re Enzo per i 140 anni de il Resto del Carlino è stata l’esibizione del Piccolo. Palcoscenico, quello del super compleanno del Carlino, che ha visto debuttare nella direzione del. Lae gliMa chi è la? Ha 27 anni ed è nata l’1 luglio 1997, vive a Bologna, dove si è formata accademicamente con diplomi in Didattica della Musica, Saxofono e Musica d’insieme per fiati al Conservatorio G.B. Martini, conseguiti con lode. Nel 2022 si è laureata all’Università di Bologna in Lettere Classiche con una tesi sui linguaggi della musica e della letteratura. Ha arricchito la sua esperienza professionale partecipando a seminari e masterclass, nonché attivando collaborazioni con scuole dell’infanzia e secondarie.