Studenti a lezione di sicurezza stradale

Cinquecento giovani sassolesi adi. In piazza Garibaldi, ieri mattina, sono stati allestiti diciassette stand che spaziavano di test di guida sicura alle manovre di soccorso: coinvolgendo glidegli istituti superiori, in collaborazione con il Comune di Sassuolo, Autobrennero e la Poliziahanno organizzato il progetto ’ABC’. Ancora oggi, nel nostro Paese, l’incidenteè la prima causa di decesso per la fascia 15-29 anni. Dati e numeri che fanno rabbrividire, a fronte di quelle che sono vite umane precocemente spezzate, talvolta per sregolatezza talvolta per sbadataggine. Proprio partendo da tale assunto, ragazzi e ragazze sono stati istruiti sulla corretta condotta- anche alla luce del rinnovato Codice della Strada. Prima, glihanno partecipato a una formazione al teatro Carani e, successivamente, sono usciti nello spiazzo adiacente (piazza Piccola) per toccare con mano quella che si potrebbe definire la ‘cultura della’.