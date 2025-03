Dilei.it - Striscia la Notizia ancora contro Affari Tuoi, il motivo dei “no” alle prime offerte

Leggi su Dilei.it

lanon molla l’osso. Anche questa sera, il tg satirico di Antonio Ricci torna a mettere le mani nel sacco (anzi, nel pacco) del programma condotto da Stefano de Martino su Rai 1., apparentemente tutto affidato al caso, sta diventando una caccia alla corrispondenza tra sentimentalismi e premi a sei zeri. E guarda caso, stando a, ché il condizionale è d’obbligo, a rimetterci è sempre la trasparenza.vs: “Quei numeri che non sono mai davvero casuali”Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha già parlato di questo meccanismo ai microfoni dell’inviata Rajae. Altro che scelte random: “Le scelte dei concorrenti non sono casuali, perché ognuno ha i suoi numeri fortunati. E – in fase di colloquio con gli autori – spesso viene addirittura richiesta una graduatoria all’interno dei numeri preferiti (quello che ricorda la nascita di un figlio, il giorno del matrimonio, la scomparsa di un genitore, ecc.