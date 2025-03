Ilrestodelcarlino.it - Stress e aggressioni. Lo psicologo per i sanitari

Unoa disposizione dei dipendenti, contro lolavorativo. È la novità in arrivo all’interno dell’Ausl Romagna, che ha ufficializzato, come si legge in un documento della direzione amministrativa, l’istituzione della struttura semplice ’Psicologia del benessere nei contesti lavorativo’ all’interno dell’unità operativa complessa ’Servizio prevenzione e protezione’. Più di un semplice sportello, ma "valutazione del rischio violenza da terzi", "valutazione del rischiolavoro correlato", "supporto psicologico agli operatori in relazione a tematiche legate alavoro correlato e violenza da terzi con ambulatorio per il disagio lavorativo (.) e sportello per il disagio lavorativo", "pianificazione di formazioni individualizzate/gruppali per profilo professionale su tematiche quali leadership, empowerment e implementazione delle soft skills con focus specifici sulla relazione e comunicazione" e molto altro.