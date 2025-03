Lidentita.it - “Storie di un ragazzo di provincia”, Guido Crosetto e la politica come servizio alla nazione

Leggi su Lidentita.it

A volte succede, in realtà troppo spesso, che i politici scrivano libri autobiografici per glorificare le loro gesta o per raccontare episodi ed eventi che si potrebbero, molto facilmente, desumere dalle cronache di attualità. La vanità, si sa, è il peccato preferito dagli uomini, figurarsi da chi ricopre un ruolo pubblico. Ma, ministro . “di undi”,e laL'Identità.