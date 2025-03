Internews24.com - Stendardo esalta Inzaghi: «Un fenomeno, per me è un esempio! Credo che vincerà…»

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, ora è allenatore e guida il Valmontone, squadra di Eccellenza, attualmente prima nel suo girone. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato anche dei suoi idoli e dei suoi riferimenti, citando il suo ex compagno ai tempi della Lazio e amico, Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter. Ecco le parole di Stendardo:

LE PAROLE DI STENDARDO- «Allenare il Valmontone in Eccellenza? Sono felice. Manolo Bucci è un presidente ambizioso. Le confesserò che il campo è la cosa che mi piace di più. Mi piace trasferire ai giovani la mia esperienza. Quando alleno mi sento bene. Un mio riferimento? Simone Inzaghi: siamo rimasti amicissimi dalla Lazio e ci sentiamo di continuo.