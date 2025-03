Amica.it - Stefano Accorsi versione papà: «Come genitore sbaglio ogni giorno»

Non solo attore e sex symbol del cinema italiano. Lontano dal setè soprattutto un. L’attore ha quattro figli con età che vanno dai 19 ai 5 anni: i due avuti con Laetitia Casta – Orlando, nato nel 2006 e Athena, arrivata nel 2009 – e i più piccoli nati dall’amore con Bianca Vitali – Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. Una grande famiglia allargata alla quale dedica amore, attenzioni, energie. Anche se i risultati,capita a tutti, non sempre sono quelli sperati. «», ha confessato durante la presentazione al Bif&st di Bari di Una figlia, il suo prossimo film che arriverà nelle sale il 24 aprile. E che rappresenta una buona occasione per riflettere sulla paternità e sul ruolo dei genitori.