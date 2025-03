Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, viaggi “on the road” all’insegna dell’avventura

«Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati», «Dove andiamo?», «Non lo so, ma dobbiamo andare». Così scriveva Jack Kerouac nel suo romanzo “On the”. Il padre della beat generation celebrò la Route 66 valorizzando il mito della strada più famosa d’America che parte da Chicago e attraversa gli. Lungo questo nastro d’asfalto che sfuma all’orizzonte, l’immaginazione corre all’infinito, solo la ragione, complice della geografia, traccia su mappa il suo lunghissimo itinerario: circa 4.000 chilometri si snodano lungo campi sterminati di mais, città fantasma, canyon, deserti e meraviglie naturali come il Monument Valley, sino a raggiungere Santa Monica, lì dove la terra incontra l’oceano e iatori più impavidi lasciano il volante per la tavola da surf. Una storia da film o di avventura, ma anche di scoperta e di incredibili meraviglie lungo questa iconica strada che attraversa il Paese e che attrae ogni anno tantissimiatori.