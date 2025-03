Lanazione.it - Stati Uniti d’Europa: un’utopia necessaria

Firenze, 28 marzo 2025- Domani pomeriggio alle 15, la Sala Capitolare della Basilica di Santo Spirito ospiterà terrà un incontro pubblico dal titolo “”. Un appuntamento che, in un momento storico in cui i valori europei sembrano sempre più messi in discussione, intende sottolineare la necessità di nuovi passi verso un’Europa più coesa e federale. Al tavolo dei relatori si confronteranno esponenti politici di diversa estrazione e movimenti federalisti, accomunati dal desiderio di promuovere un dibattito su come trasformare il sogno degliin una prospettiva concreta. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Antoci, Europarlamentare M5S, Francesca Romana D’Antuono, Co-Presidente di Volt Europa, Giuseppe Lumia, già Senatore e ora tra i promotori di “Tulipani Rossi per gli SUE”, Riccardo Magi, Deputato e Segretario di +Europa, e Nicola Zingaretti, Europarlamentare PD-PSE.