State calmi ragazzi | la politica estera secondo Meloni nell’intervista della premier al Financial Times

C’è chi media tra due parti in conflitto per costruire ponti. E c’è chi gioca a fare l’equilibrista per non scontentare nessuno, ma finisce per scontentare tutti. Giorgia, in un’intervista alha messo in scena l’ennesimo numero da mimo diplomatico, vendendo incertezza come prudenza, ambiguità come strategia, e subalternità come mediazione.“Costruttrice di ponti” o portavoce trumpiana?L’Italia, dice, non dovrà scegliere tra Europa e Stati Uniti perché sarebbe “infantile”. Ma la verità è che l’asse di riferimento lo ha già scelto da tempo, e non è Bruxelles. È Washington, o meglio: è la Washington trumpiana, quella che disprezza la Nato, impone dazi all’Europa, tratta Kiev come un fastidio e considera l’Unione europea un ostacolo da aggirare.si dice “più vicina a Trump che ad altri”, e intanto evita di criticare anche solo timidamente un vicepresidente americano – JD Vance – che ha accusato l’Europa di aver abbandonato la democrazia.