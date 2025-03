Ilgiorno.it - Stage, orientamento e ricerca: via al patto per gli studenti

Programmi die progetti di: sono i contenuti della collaborazione tra UniCredit e Liuc per glidell’ateneo. Il 3 aprile si terrà un “career day“ per chi è interessato a intraprendere un percorso professionale in UniCredit, che investe nei giovani e nelle loro competenze in termini di formazione e recruiting (con un piano di assunzioni di 700 nuove leve alla rete commerciale). "Liuc è la Business University, l’Università delle imprese che lavora con e per le imprese, ed è perciò attenta a sviluppare percorsi di formazione che rispondano alle esigenze del mercato – commenta Richard Arsan, direttore dell’Università –. Progetti come questo sono vitali per arricchire la nostra offerta, facendo leva sul rapporto diretto con le banche, le imprese e le istituzioni".