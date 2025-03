Lanazione.it - Stadio Mariotti, la ristrutturazione: nuovi lavori inseriti nel progetto

Montecatini Terme, 28 marzo 2025 – “Inella variante deldidellocomunale Danieleallungheranno la chiusura del cantiere a fine settembre. L’intervento su una parte di muro in più e alla parte tifosi della tribuna non andrà comunque a creare problemi alle attività delle società, con le quali ci stiamo confrontando”. Luca Bini, assessore aipubblici, rassicura: gli interventi in più che saranno realizzati alnon andranno a creare particolari disagi. Qualche preoccupazione era già partita in alcune famiglie con i figli iscritti alle società del settore giovanile. “Il prossimo anno – aggiunge – contiamo di poter realizzare anche iper il nuovo manto sintetico e la pista di atletica leggera senza andare a procurare problemi per chi utilizza lo”.