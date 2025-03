2anews.it - Stadio Collana, al via restyling da 63 milioni di euro

Leggi su 2anews.it

Nel nuovoci saranno cinque palestre per il fitness, uffici e punti ristoro, con due livelli seminterrati di parcheggi per 180 posti auto. La Regione Campania ha un progetto per la completa ristrutturazione delloal centro del quartiere Vomero-Arenella, con un investimento complessivo di 63di. Il governatore della .