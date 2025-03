Lanazione.it - Stabilimenti balneari in Toscana, al via la stagione tra speranze e incertezze

Firene, 28 marzo 2025 – Labalneare sta per iniziare, con le prime aperture previste già dai primi di aprile ed una partenza più diffusa a metà mese, in corrispondenza della Pasqua. Il settore si trova ad affrontare un'annata particolare, segnata ancora dall'incertezza legata alla direttiva Bolkestein e alle concessioni. «Si riparte e capiremo in corso d'opera come andrà. Siamo abbastanza fiduciosi, dovrebbe essere una buona, ma va capito quale sarà l'andamento», fa sapere Marco Daddio, presidente deidi Lido di Camaiore. Sul fronte degli investimenti, glisi concentrano soprattutto sulla manutenzione ordinaria: «Io ad esempio ho rinnovato la cucina e fatto alcuni investimenti interni, ma in generale si tratta di un minimo indispensabile, senza interventi rilevanti».