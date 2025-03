Iodonna.it - «Sta molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione» ha raccontato la figlia del critico d'arte. Che però ha parlato di piccoli miglioramenti

Da giorni le condizioni di Vittorio Sgarbi preoccupano amici, colleghi e familiari. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per unasindrome depressiva, ild’sta attraversando un momento particolarmente difficile. A parlarne è stata laEvelina Sgarbi, ospite della trasmissione La Volta Buona su Rai 1, che ha condiviso le sue impressioni dopo aver fatto visita al padre. Un racconto sincero, tra preoccupazione e speranza, in cui emerge il ritratto di un uomo diverso da quello che il pubblico è abituato a conoscere: meno battagliero, più fragile, ma ancora capace digesti di ripresa. Depressione 6 cose da non dire a chi ne soffre guarda le foto Leggi anche › Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: che cosa sappiamo Evelina Sgarbi: uno shock vederepapà VittorioEvelina Sgarbi non ha nascosto il proprio turbamento dopo aver visto il padre in ospedale.