"Sta crollando tutto. Mai visto niente del genere": le testimonianze dal terremoto in Myanmar

Le informazioni arrivano lentamente. Sono frammentarie, brevi. Vista l’emergenza e la vastità della catastrofe non riescono a fornire una fotografia in tempo reale del disastro che ha travolto il, distrutto da un300 volte più forte di quello di Amatrice, che è stato avvertito anche in Thailandia – dove ha provocato il crollo di un grattacielo a Bangkok – e in Cina sud occidentale. Ma i media locali iniziano a diffondere le prime. Arrivano dagli ospedali, dai cittadini che, smarriti, si trovano per strada e sono scampati al disastro. Suha prevalso la richiesta di soccorsi, resi difficili dall’inagibilità delle strade e dei sistemi di comunicazione, e lo sconcerto per la potenza delle scosse, nonostante non siano rare in quest’area del mondo. Dall’interno degli edifici pubblici, delle stazioni e degli aeroporti la gente si è riversata all’esterno, rischiando resse mortali, mentre i responsabili invitavano a non correre e a prestare attenzione.