St-Etienne-PSG il pronostico di Ligue 1 | combo spettacolo e clean sheet

Non avrà certamente più niente da dire in ottica titolo, ma la1 può ancora regalare emozioni sugli altri fronti. La 27ª giornata, che si apre con l’anticipo tra Strasburgo e Lione, vedrà scendere in campo, nella giornata di sabato 29 marzo, prima il Marsiglia sul campo del Reims e poi il PSG su quello del St-, alle 19:00 al Geoffroy-Guichard. Se i ragazzi di Luis Enrique attendono solo l’ufficialità della conferma del titolo di campioni di Francia, i padroni di casa hanno bisogno di punti per la salvezza.Che il PSG fosse nettamente favorito per la vittoria finale era ovvio, ma quello di quest’anno è stato davvero un campionato senza senso: 0 sconfitte fin qui, miglior attacco e miglior difesa della1 e, con ancora 8 giornate in calendario, ben 19 punti di vantaggio sul Marsiglia, che se dovesse perdere contro il Reims, con conseguente successo dei capitolini, consegnerebbe loro matematicamente il titolo.