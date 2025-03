Spunti di vista Perché bisogna richiamare subito Maldini

Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. Perché bisogna richiamare subito Maldini

Mola La complicatissima trasferta di Napoli cade nel periodo più tormentato della gestione RedBird,la classifica deficitaria che al momento tiene fuori i rossoneri dall’Europa e la bruciante eliminazione dalla Champions League. Piccoli segnali di ripresa (gioco ma soprattutto carattere) si sono visti nelle ultime due vittorie consecutive (a Lecce e col Como) arrivate però dopo le sei sconfitte in due mesi e il flop oltreconfine. Se in campo si resta aggrappati al sottile filo della speranza (agganciare il quarto posto e vincere la Coppa Italia) per salvare la stagione, fuori regna una grande incertezza. Le faide interne ai piani alti di via Rossi testimoniano una debolezza societaria cui fa da contraltare la dura contestazione dei tifosi, arrabbiati e delusi visto che il castello dei sogni si è andato lentamente sbriciolando nei nove mesi successivi all’addio di Pioli.