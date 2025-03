Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino al Barozzi: blitz di due studenti in una classe. Tre ragazze all’ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 28 marzo 2025 – Tre episodi in pochi giorni . Non c’è pace per l’Istituto. Anche ieri, poco prima delle 13, la “banda” delloalè entrata in azione, questa volta prendendo di mira una primache stava facendo lezione in una delle aule del seminterrato dell’edificio di viale Monte Kosica. Un raid velocissimo; uno o due ragazzi sono entrati spruzzando la sostanza urticante nell’ambiente per poi scappare. Urla, panico e ancora una volta il fuggi fuggi generale. Laè stata evacuata e di nuovo si è ripetuta la stessa scena fotocopia vista appena tre giorni prima; ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia sul posto. Diversi gliche hanno avvertito immediatamente la reazione al gas urticante, tre ragazzine minorenni con sintomi più accentuati sono state trasportate al pronto soccorso; irritazione agli occhi, tosse, difficoltà respiratorie nausea, e in un caso anche vomito.