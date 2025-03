Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 28 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

28, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui Mondiali di snowboard, freestyle e pattinaggio artistico in questa stagione invernale che volge al termine. Gli atleti azzurri al via vorranno farsi valere e magari regalarsi e regalare soddisfazioni al termine delle loro prove. Tanto ciclismo poi con la Settimana Coppi&Bartali, il Giro della Catalogna e la E3 Saxo Classic a tenere banco e ad attirare l’attenzione degli appassionatiIn primo piano il torneo di tennis di Miami che volge al termine con la disputa delle semifinali maschili, mentre l’Eurolega di basket vedrà scendere in campo la Virtus Bologna opposta all’Alba Berlino.