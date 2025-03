Nerdpool.it - Spider-Man 4 – Una teoria spiegherebbe l’assenza di Peter in Avengers: Doomsday

I Marvel Studios hanno confermato una pletora di attori che appariranno in, ma al cast stellare mancavano ancora alcuni nomi importanti. Uno degli assenti più importanti è stato l’attore di-Man Tom Holland, e ora i fan potrebbero sapere perché non c’è una sedia con il suo nome sul set di. Nell’ultima edizione della sua newsletter, l’insider hollywoodiano Jeff Sneider ha condiviso le informazioni che ha appreso sulla trama di-Man 4. Sebbene Holland abbia attualmente un conflitto di programmazione di alto profilo con(che è ora in produzione), questo non è l’unico motivo per cui non è presente sul set. La storia che la Marvel vuole raccontare in-Man 4 sembra svolgersi durante gli eventi di.“Allo stesso modo, non aspettatevi di vedere Tom Holland in, anche se non si tratta tanto degli impegni dell’attore (che sta girando l’Odissea di Christopher Nolan prima di passare a-Man 4) quanto di quelli del personaggio, dato che mi risulta che-Man 4 si svolga nello stesso periodo di, il chela sua prevista assenza da quel film”, ha scritto Sneider.