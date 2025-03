Sport.quotidiano.net - Spezia-Brescia 0-1: gol in avvio di Moncini ed è ancora un k.o.

Leggi su Sport.quotidiano.net

La, 28 marzo 2025 – Brutta battuta d'arresto casalinga per loche viene battuto al Picco dal, in gol in– per colpa dell'errore di Chichizola – e poi impegnato in una gara di ripartenza. Gli aquilotti, che disputano anche venti minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Cassata, perdono l'occasione di portarsi a ridosso del Pisa, che giocherà la sua gara esterna a Cosenza domani, rimanendo comunque a +5. D'Angelo sceglie gli 11 titolari come previsto, sostituendo Bertola con Mateju, mentre è Di Serio a sostituire Lapadula, da poco rientrato dagli impegni con la nazionale. Dopo 4 minuti passa avanti il: sul cross dalla destra di Papetti. L'indecisione di Chichizola in uscita, e Borrelli supera Elia di testa toccando dentro. È lo 0-1. Loincessantemente pressa e all'11' l'incornata ravvicinata di Esposito, non trova la porta di Lezzerini, mentre al 13'al volo non riesce a dare la necessaria potenza.